Парниковые газы застряли в трубах

В преддверии 1 июля — с этой даты компаниям, обязанным отчитываться о выбросах парниковых газов (ПГ), грозят штрафы за непредоставление данных — бизнес начал запрашивать регуляторов о том, к кому требования отчетности относятся, а к кому нет. Предыдущее постановление правительства по этому вопросу утратило силу, но и до того вызывало много путаницы. Призванный же его заменить и внести ясность новый документ разработан Минэкономики, но также не вполне удовлетворяет экспертов и к тому же уже почти год находится в стадии проекта в правительстве. Как выяснил “Ъ”, документ застрял в фазе межведомственного согласования — вероятнее всего, с энергетиками. По оценкам экспертов, основную нагрузку он создает на угольную, нефтяную и газовую генерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подготовленный Минэкономики проект постановления правительства, которое четко опишет, какие компании должны отчитываться за выбросы парниковых газов, до сих пор не получил одобрения Белого дома, хотя внесен в него в августе 2024 года. Срок же действия прежнего постановления правительства, регулировавшего этот вопрос (№355 от 14 марта 2022 года), завершился еще 1 января 2025 года, и отсутствие четких правил игры беспокоит компании, обязанные предоставлять отчетность по ПГ. И хотя власти не намерены ужесточать регулирование ПГ в ближайшие два-три года (см. “Ъ” от 17 февраля), стратегически Минэкономики рассматривает возможность введения в РФ платы за углерод. Сейчас же компании с выбросами свыше 50 тыс. тонн СО2-эквивалента в год беспокоит и риск штрафов за непредоставление данных — они могут достигать 500 тыс. руб.

Действовавшее до 1 января 2025 года регулирование включало коэффициенты пересчета СО2-эквивалента ПГ для различных производственных процессов и отраслей, что влияло на итоговые оценки выбросов и, соответственно, на то, относится ли конкретная компания к обязанным отчитываться, что вызывало путаницу. Как говорится в пояснительной записке к проекту нового постановления, коэффициенты «во многих случаях приводили к погрешностям при определении массы выбросов», поэтому ведомство и озаботилось пересмотром правил игры.

В новом постановлении предлагается отказаться от использования «отраслевых» коэффициентов, заменив их требованиями к конкретным кодам ОКВЭД с одновременным ограничением охвата регулируемых организаций эксплуатантами объектов первой-третьей категорий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС). «Детализация критериев отнесения к регулируемым организациям будет способствовать повышению точности учета выбросов, а также минимизации нагрузки на бизнес»,— обещают в министерстве.

По словам директора аудиторско-консалтинговой компании Kept Евгения Тананайко, новая разработка Минэкономики тоже имеет существенный минус — отсутствие единого подхода к определению объекта НВОС. Схожие предприятия в разных регионах могут иметь разное количество объектов НВОС, что «будет вызывать сложности у раскрывающихся сторон, и при консолидации сведений мы получим несопоставимые данные», отмечает он. Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин также обращает внимание, что природоохранное регулирование отличается от климатического, парниковые газы не подпадают под понятие загрязняющих веществ. «Спорным», добавляет партнер Kept Владимир Лукин, остается и вопрос использования ОКВЭД при определении отраслевой принадлежности компаний. «Все-таки источником выбросов парниковых газов является не экономическая деятельность, а конкретные производственные процессы»,— говорит он. К тому же ранее Минэкономики начало реформу самого классификатора ОКВЭД (см. “Ъ” от 27 февраля), и новые правила определения кодов полноценно начнут работать только к 2028 году, что также будет вносить неопределенность в регулирование выбросов.

В то же время, как выяснил “Ъ” у источников, знакомых с судьбой документа, проект Минэкономики до сих пор является предметом согласительных совещаний у вице-премьера Александра Новака. С учетом того, что основным источником ПГ являются компании топливно-энергетического сектора, сложности в согласовании с высокой вероятностью вызваны наличием разногласий с Минэнерго, заинтересованным в балансировке будущей нагрузки на отрасль. На вопросы “Ъ” об этом в аппарате вице-премьера не ответили, в Минэнерго же вечером 28 мая сообщили, что «все разногласия» (по проекту Минэкономики) «урегулированы в рамках согласительных процедур в соответствии с регламентом правительства» — вероятно, это дает участникам рынка надежду на его подписание в ближайшее время.

Анна Королева, Олег Сапожков, Татьяна Дятел