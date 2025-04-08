Исправленной таксономии верить

Минэкономики намерено изменить подход к таксономии (классификации) проектов устойчивого развития. Проекты сгруппируют по степени влияния на достижение цели — не позднее 2060 года достичь баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением (так называемая углеродная нейтральность, цель климатической доктрины РФ). Изменения позволят использовать механизм, при помощи которого государство уже поддерживает проекты технологической перестройки экономики. Это удешевит и упростит получение поддержки, которую для устойчивых проектов разрабатывает Банк России, но и сузит список ее получателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Минэкономики разработало проект постановления правительства, изменяющий подход к таксономии проектов устойчивого, в том числе зеленого, развития — документ опубликован для общественного обсуждения. Все проекты разделят на «зеленые» и «переходные» (ранее — «адаптационные») и выделят приоритетные (в предыдущей версии проекты делились на «зеленые», «адаптационные» и «социальные» без приоритизации).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, попадание в ту или иную группу зависит от степени влияния проекта (большее или меньшее) на достижение долгосрочной цели — не позднее 2060 года достичь баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением (иначе — углеродной нейтральности, это ключевая цель климатической доктрины страны, утвержденной в 2023 году). Как пояснил “Ъ” первый заместитель главы Минэкономики Максим Колесников, к направлениям, оказывающим более существенное влияние на сокращение выбросов, будут применяться такие же меры поддержки, что и к проектам «технологического суверенитета» (см. “Ъ” от 27 апреля 2023 года). Для проектов «техносуверенитета» таксономия разрабатывалась в 2022–2023 годах как механизм поддержки инвестиций — при кредитовании важных для государства проектов к ним применяются пониженные коэффициенты риска. По данным Минэкономики, в 2025 году число проектов «технологического суверенитета» и структурной адаптации экономики достигло 47 на 3,36 трлн руб. (в начале 2024 года — 12 проектов на 264 млрд руб.). В конце 2024 года сообщалось о намерении властей дополнить механизм облигациями, поручительствами и гарантиями (см. “Ъ” от 11 ноября 2024 года).

В случае принятия постановления деление устойчивых проектов будет аналогичным логике постановления №603 (см. “Ъ” от 13 июня 2023 года). По нему все проекты разделены на приоритетные и адаптационные, а банки с универсальной лицензией могут снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам таким проектам и применять пониженные риск-веса при финансировании.

При этом устойчивые проекты предлагается приравнять к адаптационным технологическим, то есть проектам «второго уровня» приоритетности. Как подтвердили “Ъ” в Банке России, на них распространят риск-ориентированное стимулирующее регулирование. «На кредиты и облигации под такие проекты планируется выделить 30% лимита экономии капитала, которую регулирование дает под проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. В зависимости от качества проекта устойчивого развития снижение риск-веса может составлять 10–50% от базового, такое же, как для проектов структурной адаптации экономики»,— отметили в ЦБ.

Приоритизация направлений позволит банкам финансировать больше проектов, поясняет первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, в условиях ограниченного капитала стимулирующее регулирование позволит им направлять ресурсы туда, где удастся снизить нагрузку на капитал. Также благодаря двухуровневому делению банки более четко смогут дифференцировать проекты по климатическому воздействию, что улучшит процесс принятия инвестрешений и управления рисками, отмечает старший вице-президент по ESG «Сбера» Татьяна Липская.

Снижение риск-весов позволит дешевле финансировать проекты устойчивого развития, соглашается ведущий аналитик отдела рейтингов устойчивого развития «Эксперт РА» Елена Ширнина, отмечая, впрочем, что судьба иных, не попавших в приоритетные, проектов остается туманной, а для социальной части устойчивых проектов льгот, исходя из проекта постановления, не планируется.

Анна Королева