Трамп может лишить Калифорнию финансирования из-за трансгендерного спортсмена

Президент США Дональд Трамп прокомментировал победу трансгендерной женщины в соревнованиях в Калифорнии. Он заявил, что допуск мужчин к женским видам спорта недопустим. Если указ о запрете на участие трансгендеров в спортивных состязаниях продолжат нарушать, Калифорния лишится федерального финансирования, подчеркнул господин Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«На этой неделе мужчина-спортсмен, совершивший переход, на крупном мероприятии выиграл "все" и теперь имеет право участвовать в "финале штата" на следующих выходных. Как мужчина, он был ниже среднего участника. Как женщина, этот человек, совершивший переход, практически непобедим… Настоящим сообщаем, что крупномасштабное федеральное финансирование будет приостановлено, возможно, навсегда, если не будет соблюдаться указ президента по этому вопросу»,— написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп добавил, что сам губернатор Калифорнии назвал происходящее несправедливым. Господин Трамп пообещал поговорить с главой штата, чтобы узнать его дальнейшие шаги.

Подобный инцидент произошел в марте с университетом Пенсильвании (UPenn). По данным Fox News, Дональд Трамп лишил вуз федерального финансирования из-за участия пловчихи-трансгендера Лии Томас в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта. Помимо указа «Не допускать мужчин в женский спорт» господин Трамп намерен добиться запрета выступлений трансгендеров на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Подробности — в материале «Ъ» «Американский спорт сохраняет половую неопределенность».