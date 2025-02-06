Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным людям участвовать в женских спортивных соревнованиях. Документ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» опубликован на сайте Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Теперь женский спорт будет только для женщин. Война против женского спорта окончена»,— сказал американский президент, подписывая указ (цитата по The Washington Post). Он также отметил, что документ — это часть «масштабных усилий по возвращению нашей культуры и наших законов».

Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт сообщила, что американский президент ожидает, что Олимпийский комитет США и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) больше не будут позволять мужчинам соревноваться в женских видах спорта. Ее слова приводит CNN.

В декабре 2024 года Дональд Трамп пообещал «убрать мужчин из женского спорта». Он также поддержал сокращение федерального финансирования школ, администрация которых поддерживает концепцию «трансгендерного безумия». В январе глава Белого дома подписал указ, запрещающий в США операции по изменению пола у лиц, не достигших 19 лет. Также своим указом Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии США.

Подробнее об указах 47-го президента США — в материале «Ъ» «Так решил Трамп».