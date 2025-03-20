Университет в США лишился финансирования из-за студентки-трансгендера

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила федеральное финансирование на $175 млн университета Пенсильвании (UPenn) из-за участия пловчихи-трансгендера Лии Томас в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта. Об этом сообщает Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brett Davis / USA TODAY Sports / Reuters Фото: Brett Davis / USA TODAY Sports / Reuters

В разговоре с телеканалом представитель университета рассказал, что UPenn не получал официальных уведомлений о приостановке финансирования. Вместе с тем вуз остался в программе общего федерального финансирования. В 2024 году оно составило около $1 млрд.

В 2022 году на студенческом национальном чемпионате студентка-трансгендер Лия Томас вошла в женскую команду и победила в заплыве на 500 ярдов (457 м) вольным стилем среди женщин.

После инаугурации в январе Дональд Трамп подписал указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт», запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Господин Трамп также намерен добиться запрета выступлений трансгендеров на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.