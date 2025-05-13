Путин отметил роль бизнеса в устойчивости российской экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика развивается и демонстрирует устойчивость в основном благодаря усилиям бизнеса. Глава государства подчеркнул, что Россия добилась роста в экономике, несмотря на внешнее давление.

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Фото: Пресс-слжуба президента РФ Владимир Путин

Фото: Пресс-слжуба президента РФ

Рост ВВП на 4,3% в 2024 году и на 4,1% в 2023-м стал результатом совместной работы государства, бизнеса и трудовых коллективов, добавил Владимир Путин. «Своего рода сплав предпринимательской свободы, инициативы, квалификации рабочих, инженеров, специалистов самых разных направлений»,— сказал президент во время встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (цитата по сайту Кремля).

По оценкам Центробанка, за первый квартал 2025 года рост ВВП находится на уровне 2%. В конце прошлого года он составлял 4,5%.