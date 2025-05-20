МСП выходит в плюс

Расширение вклада малого и среднего бизнеса в создание «экономики предложения» и в развитие передовых технологий станет ключевым приоритетом господдержки этого сектора, показало заседание правительственной комиссии по вопросам развития МСП. Ради этой цели власти намерены концентрировать помощь в приоритетных отраслях и повышать степень ее цифровизации. Малый бизнес, от которого правительство ждет уже не количественного, а качественного роста, на заседании просил увеличить лимиты промышленной ипотеки и расширить инфраструктуру процесса повышения производительности труда МСП. Обсуждались и возможности поддержки предприятий, занятых в приоритетных отраслях и переросших рамки малого и среднего бизнеса,— разработать критерии нового сегмента МСП+ поручено Минэкономики и Минфину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам сделать размытые контуры новой категории малого и среднего бизнеса МСП+ более четкими

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам сделать размытые контуры новой категории малого и среднего бизнеса МСП+ более четкими

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заседание правительственной комиссии по вопросам развития МСП премьер-министр Михаил Мишустин начал с подведения итогов завершившегося в прошлом году профильного нацпроекта. По оценкам главы правительства, одним из ключевых результатов стало создание единой системы поддержки бизнеса: «от старта до выхода на экспортные площадки». Теперь среди приоритетов — укрепление устойчивости МСП и выход компаний на новые рынки сбыта. Отдельное внимание будет уделено дальнейшей цифровизации взаимодействия властей с бизнесом. Как пояснил “Ъ” глава Корпорации МСП Александр Исаевич, сегодня цифровой платформой МСП.РФ пользуются более 1,3 млн предпринимателей, к 2030 году этот показатель должен достичь 3 млн. Для этого в том числе продолжится процесс ее интеграции с другими федеральными платформами.

Выступивший на заседании вице-премьер Александр Новак отметил, что власти намерены повышать вклад малого бизнеса в «экономику предложения». По его словам, сегодня все больше компаний «заходит» в производственный сектор и обработку, а также в другие приоритетные отрасли (туризм, логистика, IT и научно-техническая деятельность) и правительство усиливает их поддержку.

Поясним, итогом дискуссий последних лет стал отказ властей от широкого охвата субъектов МСП господдержкой и ее сосредоточение на эффективных компаниях (см. “Ъ” от 28 января). Власти, подчеркнул господин Новак, хотят также расширить участие МСП и в развитии передовых технологий. Сегодня в РФ более 4,5 тыс. малых технологических компаний — ожидается, что их число будет расти.

В новый профильный федеральный проект заложена и идея необходимости повышения производительности малого бизнеса — в том числе потому, что конкурировать за квалифицированные кадры с крупным бизнесом МСП фактически не могут. Эту проблему признает и деловое сообщество. Глава «Опоры России» Александр Калинин на заседании говорил о запросе бизнеса на расширение инфраструктуры для повышения производительности труда — объединение предлагает продолжить работу по созданию региональных центров компетенций в этой сфере. Среди других пожеланий — увеличение лимитов по популярной у бизнеса программе промышленной ипотеки (реализуется Минпромторгом). В 2024 году объем таких кредитов составил более 33 млрд руб., и спрос на них растет.

Говорили вчера и о поддержке МСП+ — вышедших за рамки малого и среднего бизнеса компаний, которые работают в приоритетных отраслях. Напомним, всерьез обсуждать возможность создания такой подкатегории предприятий власти начали еще в 2023 году (см. “Ъ” от 6 сентября и 9 октября 2023 года). Предполагалось, что для попавших в нее компаний (их число, по предварительным оценкам, не превышает 1 тыс.) будут сохранены некоторые меры финансовой поддержки, например зонтичные поручительства. Периодически заявления о важности такой категории звучали на разнообразных заседаниях, посвященных стратегии развития сектора. Вчера предприниматели вновь рассказывали о том, что зачастую искусственно сдерживают рост ради сохранения МСП-льгот. Возможно, подобные признания подействовали на представителей правительства — Михаил Мишустин поручил Минэкономики и Минфину разработать критерии компаний, которые смогут попасть в категорию МСП+, а также предложить для них меры поддержки. С учетом того, что власти рассчитывают на качественный рост сектора, возвращение к этой теме выглядит логичным: растущих компаний в приоритетных отраслях на фоне концентрации на них господдержки будет больше.

Кристина Боровикова