Патрушев обвинил Эстонию в пиратстве из-за попытки задержать судно Jaguar

Попытка Эстонии задержать танкер Jaguar стала примером пиратства стран Запада, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Патрушева, страны Запада корректируют нормативно-правовую базу, чтобы досматривать в международных водах суда, перевозящие грузы в интересах России.

На совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга господин Патрушев сказал, что угрозы со стороны НАТО стремительно нарастают. Усиливается военно-морское присутствие сил альянса, в том числе на Балтике, а также его боевой и разведывательный потенциал, добавил помощник президента, слова которого передает ТАСС.

13 мая ВМС Эстонии и авиация НАТО пытались вынудить судно Jaguar под флагом Габона покинуть нейтральные воды и направиться в зону, где его могли задержать. На борту находился экипаж из 21 человека, в его составе были и 4 гражданина России. Судно проигнорировало требования и прибыло в российский город Приморск.

Об угрозах в море со стороны Запада — в интервью Николая Патрушева «Ъ».