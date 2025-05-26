Патрушев обвинил Эстонию в пиратстве из-за попытки задержать судно Jaguar
Попытка Эстонии задержать танкер Jaguar стала примером пиратства стран Запада, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Николай Патрушев
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По словам господина Патрушева, страны Запада корректируют нормативно-правовую базу, чтобы досматривать в международных водах суда, перевозящие грузы в интересах России.
На совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга господин Патрушев сказал, что угрозы со стороны НАТО стремительно нарастают. Усиливается военно-морское присутствие сил альянса, в том числе на Балтике, а также его боевой и разведывательный потенциал, добавил помощник президента, слова которого передает ТАСС.
13 мая ВМС Эстонии и авиация НАТО пытались вынудить судно Jaguar под флагом Габона покинуть нейтральные воды и направиться в зону, где его могли задержать. На борту находился экипаж из 21 человека, в его составе были и 4 гражданина России. Судно проигнорировало требования и прибыло в российский город Приморск.
Об угрозах в море со стороны Запада — в интервью Николая Патрушева «Ъ».