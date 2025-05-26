Патрушев: Запад меняет правовую базу для досмотра связанных с Россией судов

Страны Запада корректируют нормативно-правовую базу, чтобы досматривать в международных водах суда, перевозящие грузы в интересах России. Об этом помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Помимо создания военной напряженности в Балтийском море, западные страны продолжают политику санкционного давления на Россию в целях затруднения организации международных морских перевозок российских грузов, вынашивают планы по блокировке прохода наших судов по международным проливам,— сказал господин Патрушев (цитата по "РИА Новости"). — В нарушение норм международного права предпринимаются попытки досмотра в международных водах судов, перевозящих грузы в интересах России. Для этого корректируется нормативно-правовая база».

В апреле в интервью «Ъ» Николай Патрушев говорил, что угрозы на морях для России сегодня «не просто присутствуют, но во многом усиливаются». Он заявил, что озвучиваемые странами ЕС и Великобританией санкционные планы «начинают напоминать морскую блокаду».

Подробности — в интервью Николая Патрушева газете «Ъ».

Анастасия Домбицкая