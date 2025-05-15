Танкер JAGUAR успешно прибыл в порт Приморска после провокации эстонских военных

Рано утром 15 мая танкер JAGUAR, следовавший в порт Приморска под флагом Габона, успешно добрался до точки назначения, сообщает 78.ru. На борту судна находится экипаж из 21 человека, это четыре гражданина России, а также индийцы и бирманцы. Танкеру организовали сопровождение буксиром для оказания помощи в случае механических проблем.

Накануне JAGUAR подвергся провокации со стороны Таллина. ВМС Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались заставить танкер выйти из международных вод и проследовать в зону, где его можно задержать. Моряки получили угрозы о таране и наблюдали за попыткой высадки десанта с вертолета. Однако капитан судна проигнорировал требования и продолжил путь в Россию.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 11 апреля власти Эстонии задержали в своих водах танкер Kiwala, который шел в Усть-Лугу из индийского порта Сикка. После двух недель проверок на причастность к «теневому флоту» России судно отпустили.

Андрей Маркелов