«Вызовы и угрозы на морях для России во многом усиливаются»

Администрация Дональда Трампа, судя по всему, всерьез взялась за восстановление американского доминирования на морях. Именно так называется большой указ, который недавно подписал президент США. Ранее также было объявлено о намерении американского лидера создать в Белом доме управление по вопросам судостроения. Разрабатывается или уже внесен в Конгресс целый ряд законопроектов, направленных на стимулирование судостроителей и расширение торгового флота под флагом США. В интервью специальному корреспонденту “Ъ” Елене Черненко помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев рассказал, как планы американских властей оценивают в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Gомощник президента РФ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Gомощник президента РФ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Как вы оцениваете указ Дональда Трампа о необходимости доминирования США на морях? США готовятся к борьбе за Мировой океан?

— Борьба за Мировой океан на протяжении последних столетий практически не прекращалась. Только после 1991 года наступило небольшое затишье, которое США и их западные партнеры самоуверенно приняли за свою окончательную победу. Действительно, после распада социалистического лагеря на морях и в военном, и в экономическом плане доминировали американцы и европейцы.

Однако коллективный Запад скорее почивал на лаврах, чем шел в ногу со временем. В тех же США судостроение постепенно деградировало, закрывались верфи, не поддерживалось воспроизводство кадрового потенциала, усиливалось технологическое отставание. А вот конкуренты Запада, прежде всего Китай, работали на опережение, хотя и начинали с очень скромных стартовых позиций. В итоге сегодня именно КНР является морской экономической державой номер один в мире, да и в военно-морском плане Пекин уже наступает американцам на пятки. Полагаю, что именно эту ситуацию и хочет исправить администрация Дональда Трампа.

— То есть получается, что морская политика Дональда Трампа носит прежде всего антикитайский характер? России в этом плане не о чем беспокоиться?

— Очевидно, что вызовы и угрозы на морях для России сегодня не просто присутствуют, но во многом усиливаются. Коллективный Запад уже не стесняется открыто говорить о намерениях изгнать оттуда наше судоходство, а озвучиваемые, например, британцами и некоторыми еэсовцами санкционные планы вообще начинают напоминать морскую блокаду. Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны. Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать.

— На какие решения Дональда Трампа в морской деятельности вы лично обратили особое внимание?

— В указе «О восстановлении морского господства Америки» провозглашаются задачи по пересмотру финансового обеспечения морской деятельности, повышению конкурентоспособности судов под флагом США и построенных в Америке, восстановлению судостроительной и смежных отраслей промышленности, расширению и укреплению кадрового состава. В этих целях указом предписывается в течение 210 дней разработать «План действий в морской сфере».

Кроме того, в течение 180 дней со дня подписания указа предусмотрена подготовка схемы использования бюджетных средств и частного капитала, который будет направляться на развитие кораблестроения для ВМС США и гражданского судостроения, судоремонтных и логистических мощностей, совершенствования цепочек поставок судового оборудования, на обучение и стимулирование кадров.

Наконец, в течение 90 дней также должна быть проведена инвентаризация всех имеющихся в США государственных программ, связанных с национальной морской деятельностью.

Замечу, что кроме этого указа Дональд Трамп принял целый ряд решений в этой области. Президент США поменял все руководство Федеральной морской комиссии, наделив при этом ее новыми полномочиями. Первые задачи, поставленные перед этим органом, касаются обеспечения преимущества американского торгового флота в первую очередь при проходе через международные каналы и проливы. Кроме того, в составе президентской администрации планируется создание управления по судостроению.

— Планы обширные. Теперь России придется опять догонять Америку?

— Скорее наоборот. В нашей стране под руководством президента Владимира Путина основные меры, направленные на укрепление национального военного и гражданского морского потенциала, были приняты до того, как нынешняя американская администрация взялась за дело.

В основе принятых мер лежал глубокий анализ состояния отечественного судостроения, Военно-морского флота, торгового и исследовательского флота, морских и речных перевозок.

Судите сами. В минувшем году создано Управление президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики. В то же время преобразована и наделена новыми полномочиями Морская коллегия Российской Федерации, в состав которой вошли профильные советы — по стратегическому развитию ВМФ, по обеспечению и развитию морской деятельности, защите национальных интересов в Арктике, научно-экспертный совет. Сейчас по поручению президента формируется Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения безопасности судоходства в Мировом океане. Ведется разработка федерального закона о судостроении, который станет базисом для целостной системы нормативного правового регулирования этой отрасли. Завершается работа над стратегией развития ВМФ, готовится еще целый ряд аналогичных документов, касающихся, например, развития корабельного состава органов ФСБ, в других странах это называется береговой охраной. Разрабатываются новые программы кораблестроения.

При этом Морская коллегия России реализует комплексный подход и долгосрочное планирование развития судостроительной промышленности как высокотехнологичной отрасли, имеющей длительный технологический цикл. Поэтому мы добиваемся, чтобы разрабатываемые документы в сфере морской деятельности были синхронизированы между собой и учитывали горизонт планирования до 2050 года.

— Совсем недавно Владимир Путин провел совещание по вопросам развития ВМФ. Какие здесь стратегические приоритеты у России? Российские и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что наш флот наряду с китайским является вторым по мощи в мире после ВМС США. Будем пытаться обогнать?

— На данный момент развитие ВМФ России в количественном и качественном отношении идет ровно по той траектории, которая максимально соответствует приоритетам национальной безопасности. Реализуется масштабная программа модернизации флота, ведется разработка и внедрение самых современных, прорывных технологий. Например, отдельное внимание уделяется созданию безэкипажных катеров, беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, оттачиванию тактики их применения и действий совместно с основными силами флота. Президент подчеркнул все эти аспекты в ходе совещания.

В итоге у нашей страны сегодня уже имеется и продолжает развиваться мощный, современный и сбалансированный ВМФ, который способен дать адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России в Мировом океане, как у наших берегов, так и в его отдаленных районах.

— Дело идет к гонке вооружений на море?

— У нас нет планов ввязываться в гонку военно-морских вооружений. В то же время следует отметить, что между США и Китаем сегодня идет усиленная конкуренция в военно-морской сфере. В любом случае принятые Пекином планы и программы кораблестроения значительно масштабнее американских. Что касается нашего флота, по своей совокупной мощи ВМФ России — один из сильнейших в мире, а наши моряки всегда доказывали, что отлично воюют не числом, а умением.

— Помимо военного есть еще и гражданский компонент морского потенциала государства. Насколько я могу судить, здесь Россия находится в более сложном положении. По количеству торговых судов, судостроительных, судоремонтных мощностей и другим важным показателям нам пока еще есть куда развиваться…

— Следует признать, что проблем в области гражданской морской деятельности накопилось немало и решать их предстоит еще не один год. Если в ВМФ многое удалось сохранить и преумножить, в гражданском судостроении и судоремонте долгое время существовала иллюзия, будто все можно дешевле и проще заказывать за рубежом. На российских заказах в некоторых странах неплохо выросли целые судостроительные сегменты, а теперь на фоне санкций они стали отказывать в заказах российским судовладельцам.

Поэтому сегодня Россия работает над созданием суверенного и импортонезависимого судостроения.

Руководством страны принимаются меры организационного и финансового характера для развития гражданского сектора судоходства.

— А вообще есть кому строить эти суда сегодня в России? Ведь в 1990-е был потерян не только промышленный, но и кадровый потенциал.

— Начнем с того, что к настоящему моменту удалось возродить престиж профессии судостроителя. Спрос на этих специалистов высок как никогда и продолжает расти. Конечно, пока что их не хватает. Потребность российского судостроения в инженерах в разы превышает количество выпускаемых специалистов.

Здесь нам многое еще предстоит сделать, причем как в сфере высшего, так и среднего профессионального образования. Необходимо перестроить деятельность по подготовке профессионалов для нового технологического уклада. Современный рабочий должен уметь справляться не только с гаечным ключом, но и со сложнейшей аппаратурой на компьютеризированном цифровом производстве. Справедливости ради стоит отметить, что в сфере морского образования многое меняется. Не так давно я посещал в Санкт-Петербурге два вуза, которые готовят кадры для судостроения, а также морского и речного транспорта, и заметил, с каким воодушевлением осваивают профессию студенты. Активно обновляется учебная база, появляются научно-производственные лаборатории, современные тренажеры, которые позволяют готовить профессионалов мирового уровня.

В условиях острой нехватки кадров судостроительные заводы стали использовать возможности профильных научно-производственных рот. Служба в армии для парней, обладающих самыми востребованными знаниями и умениями, проходит на предприятии, где они раньше и трудились. Такие подразделения уже действуют на заводах «Севмаш» в Архангельской области, «Янтарь» в Калининграде и «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Полагаю целесообразным подумать о появлении дополнительных научных рот в судостроительной отрасли.

— Можно ли сказать, что российская морская наука сегодня развивается на уровне с мировой? Соперничество в Мировом океане сегодня во многом является борьбой умов, и уже упомянутые в нашей беседе успехи Китая объясняются не в последнюю очередь отличным качеством научных кадров, обеспечивающих китайское судостроение и морскую политику в целом.

— Вы правы, сегодня наука является важнейшим элементом морской мощи страны. Российские ученые доказали, что они могут создавать настоящие шедевры, не имеющие равных в мире. Прекрасный пример — плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», которая смогла произвести 1 млрд кВт•ч электроэнергии. Это уникальное достижение, в мире такого попросту нет. Станция работает уже пять лет, она доказала свою надежность и эффективность, два ее реактора не так давно прошли дозаправку.

Разумеется, проблем тоже немало. Невнимательное отношение к состоянию научно-исследовательского флота привело к его устареванию и сокращению до критического минимума. Средний возраст научных судов составляет около 34 лет, их износ превышает 80%. Правительству даны поручения выработать дополнительные меры, направленные на создание благоприятных условий для проведения морских научных исследований, повышение конкурентоспособности арктической науки, организацию строительства научно-исследовательского флота.

Наконец, сейчас мы готовим без преувеличения историческое решение об образовании национального исследовательского центра судостроения им. академика А. Н. Крылова. Подобные центры есть у целого ряда стратегических отраслей промышленности, а у судостроения раньше ничего подобного не было. Он будет создан на базе Крыловского центра, являющегося одной из крупнейших организаций в области кораблестроения и проектирования судов. Образование НИЦ им. А. Н. Крылова обеспечит интеграцию исследовательского, конструкторского, технологического и кадрового потенциала в единой научно-исследовательской структуре, а также повысит координацию и эффективность управления научными исследованиями в сфере кораблестроения и гражданского судостроения.

— Не могу в связи с указом Дональда Трампа не спросить об Арктике. В планах США — в том числе и развитие арктических морских коммуникаций. Не вступят ли их намерения в регионе в противоречия с российскими?

— Мы к этому готовы, хотя и исходим из того, что международное право, в том числе сложившаяся в Арктике историческая практика, полностью гарантирует российский суверенитет в регионе, в том числе над трассой Северного морского пути. Эта магистраль является одной из самых перспективных транспортных артерий в мире, и стратегическое решение развивать ее полностью себя оправдало.

Позиции России в Арктике сегодня очень сильны, и по многим аспектам у нас имеется такой задел, которого и близко нет ни у кого в мире. Взять хотя бы уникальный ледокольный флот. На состоявшемся недавно в Мурманске международном Арктическом форуме активно обсуждался комплексный проект развития Арктической зоны и Северного морского пути. Сегодня мы уже говорим о СМП не как об отдельной национальной транспортной коммуникации, а как о составной части Трансарктического транспортного коридора, связывающего Запад и Восток.

Опыт реализации проектов в Арктике показывает, что их запуск и выход на проектную мощность требует значительного времени и ресурсов. Поэтому необходим переход к долгосрочному планированию на 20–30 лет, например, до 2050 года.

Кстати говоря, сегодня видим и предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в Арктике. Нормальное взаимодействие в деле развития Арктики еще первой администрацией Дональда Трампа рассматривалось как перспективное направление развития диалога Москвы и Вашингтона. Не исключено, что и на сей раз США обратят внимание на этот регион и проявят интерес к совместному решению накопившихся там задач. А их немало — укрепление атмосферы доверия, экономические проекты, развитие транспортного потенциала, защита экосистем и многое другое.

— Вы сказали об атмосфере доверия между Россией и США. А как вы считаете, ее вообще сейчас можно восстановить? И как это можно сделать?

— Делать это можно и нужно. Россия и США как великие державы исторически несут особую ответственность за судьбы мира. И опыт прошлых десятилетий или даже столетий показывает, что в наиболее непростые, кризисные моменты нашим странам всегда удавалось преодолеть разногласия. Думаю, что сегодня первым шагом могло бы стать именно совместное обращение к этому историческому опыту, который мог бы послужить символической основой для перезапуска российско-американского диалога.

— Вспомнить встречу на Эльбе 25 апреля 1945 года?

— И ее тоже, хотя эпизодов тут гораздо больше. Арктические конвои, ленд-лиз — все это прекрасные примеры того, как Россия и США умеют сотрудничать, несмотря на разногласия. Но можно вспомнить и менее известные примеры. На мой взгляд, великолепной, однако незаслуженно забытой страницей российско-американской истории является Североамериканская экспедиция российского флота 1863 года. Это ведь был критический момент истории США — страна была погружена в хаос Гражданской войны, имелась реальная угроза ее территориального распада, а британцы и французы вынашивали планы интервенции на американский континент. И именно Российская Империя приняла решение поддержать Вашингтон и легитимное правительство Авраама Линкольна, направив к обеим побережьям США две мощные эскадры.

Этот шаг был встречен с огромным воодушевлением и американской элитой, и простыми гражданами, ведь Россия оказалась чуть ли не единственной из великих держав, которая поддержала Америку в этот тяжелейший момент. Русских моряков принимали в Белом доме, устраивали парады в их честь, а американский морской министр в своем дневнике записал «Господи, благослови русских». Думаю, подобные эпизоды совместной истории сегодня нужно заново вспомнить, изучить и даже подумать об их увековечивании.