Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета

Со второй половины дня 25 мая во Владимирской области фиксируются перебои в работе мобильного интернета. Ограничения были введены из-за угрозы атаки беспилотников, пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

21 мая в Московской, Липецкой и Владимирской областях зафиксировали сбои в работе связи. По данным Роскомнадзора, жители Владимира жаловались на работу «Билайна», «МегаФона», МТС и Т2. 22 мая во Владимирской области снова ограничили работу мобильного интернета.

По данным Минобороны, сегодня ночью силы ПВО сбили 96 беспилотников над 12 регионами, из них два — над Владимирской областью.