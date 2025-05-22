Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета

Работу мобильного интернета второй день подряд ограничили в некоторых районах Владимирской области. Как пояснили в правительстве региона, причина таких мер — опасность атаки БПЛА. Жителям рекомендуют использовать проводной интернет и Wi-Fi.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Власти уточнили, что в дальнейшем мобильную связь могут снова ограничить. «Эту меру применяют только в случае особой необходимости. Это нужно для повышения эффективности защиты нашего региона от БПЛА»,— сказано в пресс-релизе областного правительства.

21 мая в Московской, Липецкой и Владимирской областях были зафиксированы сбои в работе связи. По данным подведомственного Роскомнадзору ГРЧЦ, жители Владимира жаловались на работу «Билайна», «МегаФона», МТС и Т2. Также приостанавливал работу местный аэропорт. Вечером над регионом сбили один БПЛА.