В Московской, Липецкой и Владимирской областях зафиксированы сбои в работе связи

Жители Московской, Липецкой и Владимирской областей пожаловались на сбои в работе мобильной связи. В «Билайне» сообщили, что связь в Подмосковье может работать «с перерывами», а в «МегаФоне» перебои связали с «внешними причинами», передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Во Владимирской области зафиксированы сбои в работе всех операторов, представленных в регионе. В Липецкой области, как пояснял губернатор Игорь Артамонов, временно ограничили работу мобильного интернета по решению военного командования.

По данным подведомственного Роскомнадзору ГРЧЦ, в Москве, Липецке и Владимире фиксируются жалобы на работу «Билайна», «МегаФона», МТС и Т2.

Минобороны сообщало, что ночью сбили БПЛА над Владимирской и Московской областями. О уничтожении дронов на Липецкой областью ведомство не отчитывалось.