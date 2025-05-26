Силы ПВО сбили за ночь 96 беспилотников над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь 26 мая уничтожили над российскими регионами 96 украинских беспилотников. Шесть из них — над Московским регионом, сообщило Минобороны. С 10:00 мск 25 мая до 8:00 мск 26 мая над регионами РФ было сбито 148 беспилотников.

По данным оборонного ведомства, 31 БПЛА сбили над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью, 11 — над Курской областью. Девять дронов уничтожили над Тульской областью, восемь — над Орловской, пять — над Калужской, четыре — над Ивановской областью. По два БПЛА сбили над Рязанской и Владимирской областями, по одному — над Ярославской областью и Татарстаном.

В Грайворонском округе Белгородской области ночью аварийно отключилось электричество. В Ивановской области из-за атаки БПЛА повреждена хозпостройка.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе пострадавших и разрушений нет. Аналогичную информацию привели губернаторы Орловской, Калужской и Ярославской областей.

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Власти Белгородской и Владимирской областей пока никак не комментировали ночные атаки.