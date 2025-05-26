Песков: Россия ударами по военным целям на Украине отвечает на атаки ВСУ

Российская армия наносит удары по военным объектам Украины в ответ на украинские атаки на мирную инфраструктуру в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры... Это ответный удар,— сказал господин Песков во время пресс-колла.— И удар как раз по военным объектам и военным целям».

С начала месяца российское Минобороны несколько раз отчитывалось об ударах по позициям украинской армии. В частности, 23 мая ракетные комплексы «Искандер» нанесли групповой удар по контейнеровозу в порту Одессы. 24 мая были нанесены удары по центру авиации Службы безопасности Украины и по центру Сил спецопераций украинской армии, а также по предприятию ВПК Украины.

Минобороны сообщало, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 96 беспилотников над 12 регионами России. Никто не пострадал. В Ивановской области была повреждена хозпостройка.