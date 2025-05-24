Минобороны сообщило об ударах по предприятию ВПК Украины и позиции ЗРК Patriot

Вооруженные силы России сегодня ночью поразили несколько стратегических объектов украинской армии, сообщает Минобороны. Среди них — предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, выпускающее ракеты и ударные беспилотники, центр радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Удар нанесен высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА.

Накануне Минобороны отчитывалось о поражении еще одного предприятия ВПК Украины, инфраструктуры военных аэродромов и складов боеприпасов. Российская армия ударила по местам производства и хранения БПЛА, а также пунктам дислокации вооруженных формирований, добавили в министерстве.