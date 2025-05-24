Минобороны: «Искандеры» ударили по контейнеровозу с военным грузом в порту Одессы

Ракетные комплексы «Искандер» 23 мая нанесли групповой удар по контейнеровозу в порту Одессы, сообщает Минобороны. По данным ведомства, на судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, дроны и боеприпасы.

«В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар»,— говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее сегодня оборонное ведомство отчиталось о поражении еще нескольких стратегических объектов украинской армии. Среди них — предприятие военно-промышленного комплекса Украины, выпускающее ракеты и ударные беспилотники, центр радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. Удар нанесли высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками.