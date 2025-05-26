В Ивановской области в результате атаки БПЛА повреждена хозпостройка

В Кинешме в Ивановской области отражена атака беспилотников. В результате повреждена хозпостройка для хранения упаковки, сообщил оперативный штаб региона.

На месте падения обломков работают спецслужбы. Информации о пострадавших нет. В регионе пока сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над территорией Ивановской области сбили четыре беспилотника. В общей сложности за ночь уничтожили 96 БПЛА над 12 российским регионами.