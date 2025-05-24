Минобороны: нанесен удар по центру сил спецопераций Украины

Министерство обороны России в сводке за 24 мая сообщило, что в рамках проведения специальной военной операции был нанесен удар по центру авиации Службы безопасности Украины и по отельному центру сил спецопераций украинской армии.

Помимо этого, были нанесены удары по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153 местах базирования, следует из сообщения Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России.