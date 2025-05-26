Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 мая

08:45. За сутки ВСУ ударили по Белгородской области как минимум 120 боеприпасами, в том числе с беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших не установлено, однако в нескольких населенных пунктах зафиксирован ряд разрушений.

08:29. Минобороны: с 20:00 25 мая до 08:00 26 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. 35 из них были выпущены по территории регионов Черноземья.

05:42. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

05:35. В Курская области объявлена ракетная опасность — оперштаб.

05:01. В Грайворонском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Без света временно остаются села Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило.