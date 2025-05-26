Минобороны: над регионами Черноземья за ночь сбито 35 дронов

С 20:00 25 мая до 08:00 26 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. 35 из них были выпущены по территории регионов Черноземья. 16 дронов было сбито над Белгородской областью, 11 — над Курской, восемь — над Орловской.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что повреждений и пострадавших установлено не было: «Повреждений и пострадавших нет, ведутся оперативные проверки на местах происшествий». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки ВСУ ударили по Белгородской области как минимум 120 боеприпасами, в том числе с беспилотников, пострадавших не зафиксировано, но установлен ряд разрушений. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн удары дронов по региону пока не комментировал.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова