Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 120 боеприпасами

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области как минимум 120 боеприпасами, в том числе с беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших не установлено, однако в нескольких населенных пунктах зафиксирован ряд разрушений.

В Белгородском районе четыре дрона атаковали поселок Малиновка, села Крутой Лог, Репное, Солохи и Топлинка. Три БПЛА были сбиты системой ПВО.

В Борисовском районе по поселку Борисовка ударили три беспилотника. Были зафиксированы повреждения в трех квартирах в многоквартирном доме, у восьми автомобилей и надворной постройки.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Соболевка и Храпово атаковали пять БПЛА, четыре из которых ликвидированы. В селе Соболевка на территории фермерского хозяйства повреждены две машины.

В Грайворонском округе села Безымено, Дроновка, Дунайка и Пороз были трижды обстреляны со стороны Украины, выпущено шесть боеприпасов, населенные пункты атакованы тремя беспилотниками. В округе произошло аварийное отключение электроэнергии — 13 населенных пунктов временно остаются без света.

Над Губкинским горокругом система ПВО сбила шесть дронов самолетного типа.

Над Корочанским районом система ПВО уничтожила восемь дронов.

В Краснояружском районе поселки Задорожный, Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутор Высокий были обстреляны восемь раз. Установлено применение 45 боеприпасов, а также шести беспилотников.

Над Прохоровским районом система ПВО сбила четыре дрона самолетного типа.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Ивановка, Купино, Маломихайловка, Муром и Ржевка совершены атаки 30 БПЛА, 22 из которых ликвидированы. В Шебекине установлены повреждения надворной постройки, а также складского помещения, цеха и пяти грузовых автомобилей на территории одного из предприятий. В селе Муром произошло возгорание частного дома, в селе Купино от детонации FPV-дрона на территории предприятия повреждены три трактора.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова