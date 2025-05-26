Три мирных жителя Белгородской области ранены после атаки дронов ВСУ

Беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В результате были ранены три мирных жителя, рассказал глава региона.

В Грайвороне дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта, пострадала женщина. Она сама обратилась за медпомощью в Грайворонскую ЦРБ, и ее уже отпустили на амбулаторное лечение с осколочным ранением спины. Также в городе повреждены две машины.

В Шебекине от удара FPV-дрона пострадала семейная пара. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями лица, шеи и предплечья и его супругу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой ноги доставили в Шебекинскую ЦРБ. От детонации дрона поврежден легковой автомобиль.

Еще один беспилотник сдетонировал во дворе частного дома — повреждены фасад и остекление. В селе Муром Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса в здании соцобъекта выбиты окна, повреждены кровля, фасад, входная группа и забор. В Борисовском районе два БПЛА атаковали участок дороги Белгород — Грайворон — Казинка. Установлены повреждения спецтехники и легкового автомобиля.

За прошлые сутки ВСУ ударили по Белгородской области как минимум 120 боеприпасами, в том числе с беспилотников, сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших не было, однако в нескольких населенных пунктах зафиксирован ряд разрушений.

Мария Старикова