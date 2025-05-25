Министр внутренней безопасности США поехала в Израиль после гибели дипломатов

Президент США Дональд Трамп поручил главе Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм отправиться в Израиль. В Иерусалим она должна прибыть сегодня, 25 мая, а завтра она встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и «жертвами терроризма». Ее визит в страну связан с произошедшим на этой неделе убийством двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне.

Информация о визите была опубликована на сайте министерства. Это был пресс-анонс, который не предназначался для печати, но СМИ, включая израильские медиа, опубликовали информацию о визите госпожи Ноэм. Позже сообщение было удалено.

Нападение на сотрудников посольства Израиля 21 мая совершил 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес. Во время задержания он выкрикивал лозунги в поддержку Палестины и заявлял, что сделал это ради Газы. Биньямин Нетаньяху связал произошедшее с «подстрекательской кампанией» против Израиля, которая, по его мнению, привела к всплеску антисемитских настроений.

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