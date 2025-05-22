Убийца израильских дипломатов в Вашингтоне скандировал: «Свободу Палестине»

Полиция задержала подозреваемого в убийстве израильских дипломатов в Вашингтоне. Им оказался 30-летний Элиас Родригес из Чикаго. Во время задержания он заявил, что расстрелял мужчину и женщину «ради Газы», сообщает CNN со ссылкой на начальника столичного полицейского управления.

Убийство произошло возле Столичного еврейского музея около 21:08 по местному времени. Погибшие выходили с мероприятия, которое Американский еврейский комитет проводил для молодых специалистов в сфере внешней политики и дипломатической службы.

По словам начальника полиции Вашингтона Памелы Смит, подозреваемый приблизился к группе из четырех человек и открыл огонь из пистолета. После этого он вошел в музей и был задержан сотрудниками безопасности.

Ранее Родригес не был известен полиции. Согласно показаниям очевидца, которые приводит CNN, подозреваемый взял на себя ответственность за преступление, заявив: «Я сделал это, я сделал это ради Газы. Освободите Палестину!» Памела Смит подтвердила на брифинге, что задержанный скандировал: «Свободу Палестине».

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил CNN, что двое молодых людей, погибших в результате стрельбы, были парой и собирались обручиться. Убитый мужчина планировал сделать предложение своей девушке на следующей неделе в Иерусалиме.