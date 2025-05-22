Еврейских дипломатов убили в поддержку Палестины

Два сотрудника посольства Израиля были убиты в Вашингтоне вечером 21 мая перед зданием Еврейского музея. Нападение совершил 30-летний житель Чикаго, который выкрикивал лозунги в поддержку Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности во всех зарубежных представительствах страны. Он связал случившееся в США с «подстрекательской кампанией» против Израиля, которая, по его мнению, привела к всплеску антисемитских настроений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция Вашингтона работает на месте происшествия

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Полиция Вашингтона работает на месте происшествия

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Трагедия произошла примерно в 21:08 по местному времени в одном из центральных районов Вашингтона — неподалеку от отделения ФБР и офиса американского прокурора. Двое сотрудников посольства Израиля — Ярон Лищинский и Сара Милгрим — выходили из здания Еврейского музея, где в этот день проходил прием для молодых дипломатов, который ежегодно организует молодежное отделение Американского еврейского комитета (AJC). В этот момент по ним открыл огонь 30-летний американец Элиас Родригес, который поджидал жертв у выхода. Для Ярона и Сары выстрелы оказались смертельными.

По словам очевидцев, которых успел опросить телеканал CNN, после преступления нападавший вошел в здание музея, где попытался выдать себя за случайного прохожего. Полиция прибыла на место происшествия примерно через 10 минут, после чего Элиас Родригес был задержан. Он сам признался в содеянном, объяснив, что пошел на убийство «ради Газы». Как утверждают собеседники CNN, американец во время задержания выкрикивал: «Свободу Палестине!» По предварительным данным, он действовал в одиночку, уточнила на пресс-конференции шеф полиции округа Колумбия Памела Смит.

Ярон Лищинский работал в политическом отделе посольства Израиля, а Сара Милгрим — в отделе публичной дипломатии. Как сообщил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, Ярон хотел на следующей неделе сделать предложение Саре и даже купил кольцо. «Они были красивой парой, которая пришла насладиться вечером в культурном центре Вашингтона»,— сказал посол. По его словам, президент США Дональд Трамп лично позвонил ему и заверил, что его администрация «сделает все возможное, чтобы бороться с антисемитизмом и положить ему конец».

В соцсети Truth Social президент Трамп написал: «Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на (почве.— “Ъ”) антисемитизма, должны прекратиться сейчас же! Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезнования семьям жертв».

Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности во всех израильских представительствах за границей. «Мы становимся свидетелями ужасной цены, которую приносят с собой антисемитизм и разнузданная подстрекательская кампания против Государства Израиль,— заявил господин Нетаньяху.— Клевета на еврейское государство приводит к кровопролитию — и с этим злом нужно бороться до конца. Мое сердце разбито вместе с семьями возлюбленных юноши и девушки, которые были жестоко убиты отвратительным антисемитским террористом».

В свою очередь, израильский министр по делам диаспоры Амихай Чикли обратил внимание на лозунги, которые выкрикивал нападавший. «Давайте будем предельно ясны: "Свободная Палестина" — это не клич о свободе, это клич об убийстве. Это было доказано кровью»,— подчеркнул он, добавив, что лозунг, «повторяемый активистами, учеными и влиятельными лицами, стал знаменем не мира, а ненависти, насилия и демонизации еврейского государства».

В докладе AJC об уровне антисемитизма в Америке, который был опубликован 12 февраля, говорится, что примерно три четверти (77%) американских евреев не чувствуют себя в безопасности из-за ситуации, сложившейся после резни 7 октября 2023 года. Более того, большинство (56%) американских евреев заявили в рамках опроса, что за последний год изменили привычное поведение, чтобы обезопасить себя. Например, они стали избегать определенных общественных мест и публичных мероприятий, а также перестали демонстрировать свою идентичность онлайн и офлайн.

Такая осторожность респондентов, как отмечает AJC, была зафиксирована впервые за шестилетнюю историю этого социологического исследования.

Более половины взрослых американцев (53%) теперь, на фоне событий в Газе, относятся негативно к Израилю, демонстрирует, в свою очередь, социологический опрос Pew Research Center, результаты которого были опубликованы 8 апреля. Как обращает внимание исследовательский центр, с марта 2022 года соответствующий показатель увеличился на 11 процентных пунктов. Причем, согласно опросу Pew, наибольший негатив по отношению к Израилю проявляют представители мусульманской общины США (81%) и люди, которые не относят себя ни к какой религии (69%).

Нил Кербелов