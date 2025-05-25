Хиты на миллиард

Реюнион-тур рок-группы Oasis станет самым прибыльным в истории Великобритании. Как пишет The Guardian, на посещение 17 концертов коллектива братьев Лиама и Ноэла Галлахеров поклонники суммарно потратят свыше 1 млрд фунтов стерлингов. При подсчетах учитывались транспортные расходы внутри страны, цены на размещение в гостинице, покупка еды и напитков на концертах. Всего выступления группы в Великобритании посетят почти 1,5 млн фанатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Все места на концерты Oasis были раскуплены в течение первых десяти часов после начала продаж. Из-за перебоев в работе сайта фанатов регулярно выкидывало из онлайн-очередей. С проблемами при попытке купить билет столкнулся поклонник группы Роман, который пытался попасть на ее выступление в Южной Корее: «Я дождался открытия продаж, спустя секунд десять все прогрузилось, и я оказался 250-тысячный в очереди. Решил попытать счастья, ждал. Да, очереди двигалась. В итоге через три часа я наконец-то добрался до выбора места. И, конечно, свободных уже не было. Система была очень неудобной: нужно было тыкать на каждое кресло, чтобы понять, доступно ли оно для бронирования. Я перебрал абсолютно все места, которые там могли быть. Сперва, конечно, хотелось поближе к сцене. Потом отчаяние нарастало, и я уже думаю: ладно, возьму просто где угодно, где-нибудь на балконе. Но абсолютно ни одного места не осталось. На следующий день еще раз попытался купить билет. Думаю, мало ли, может кто-то сдал свои. Но билетов не было, смысла пробовать заново уже, видимо, нет».

Стоимость билетов со временем подскочила от заявленных 148 фунтов стерлингов более чем в два раза и превысила 350 фунтов, это около 40 тыс. руб. Когда на официальных сайтах места закончились, фанаты обратились к сервисам по перепродаже. Такой опцией воспользовался собеседник “Ъ FM” Андрей. По его словам, стоимость билета у перекупщиков достигала 100 тыс. руб.: «Я стою в очереди у ребят-посредников, которые занимаются покупкой билетов на подобные концерты. Каким-то парадоксальным образом единственное место, где билеты еще есть в официальной продаже, — это Мельбурн, но все-таки Австралия слишком далеко. Билеты изначально у перекупщиков были очень дорогими. Сейчас в среднем заявленная цена Англии у перекупщиков на танцпол составляет где-то 20 тыс. руб., на сидячие места — 30-40 тыс. руб. В Азии примерно так же, правда, второй вариант чуть подороже.

У перекупщиков есть свои нюансы, о которых я не знал. Оказалось, что к той стоимости на сайте, которую выставляет сам организатор, еще и сервис, занимающийся взаимодействием пользователей и перекупщика, берет какую-то невероятную комиссию.

То есть к этим 20 тыс. руб. добавляется, по-моему, 60% или 70%. Мы с супругой хотели ехать на концерт, и билеты на двоих выходили что-то больше 120 тыс. руб.».

Поклонники, которые пытались купить билеты по изначально анонсированной цене, направили жалобы в Управление по рекламным стандартам Великобритании. Ведомство получило свыше 400 обращений только за первый уикенд. Откуда такой ажиотаж вокруг воссоединения Oasis? На родине они почти так же популярны, как The Beatles, говорит музыкальный критик Петр Полещук: «О реюнионе их просили с самого распада. Интерес просто подогревался с точки зрения имиджа группы в 2010-х годах и уже сформированной любви поклонников. Oasis — попросту самая народная группа Великобритании. В этом плане только The Beatles могут с ними соперничать. В общем-то, всем известно, что братья постоянно враждовали друг с другом, это немножко такое шоу. Возможно, они никогда не были в серьезной ссоре, возможно, брали перерыв. Есть даже конспирологические теории по этому поводу, потому что дата распада коллектива совпадает с датой реюниона.

Но ажиотаж вызван тем, что, возможно, просто сейчас в мире не хватает такой группы. В Великобритании в гитарной музыке практически нет артистов из рабочего класса, потому что классовый разрыв там стал еще сильнее. В британской прессе небезызвестный журналист Алекс Нивен писал о том, что, конечно, они уже давно потеряли какую-то прямую связь с корнями рабочего класса Великобритании, но все равно сохраняют эту эмоцию, объединяющую людей, чего действительно в современной музыке сильно не хватает. Поэтому, мне кажется, Oasis здесь еще играет, умышленно или нет, на таком дефиците».

Как посчитали в Университете Бирмингема, за время тура по Великобритании и Ирландии братья Галлахеры заработают свыше 400 млн фунтов стерлингов. Как подчеркивают британские СМИ, эти концерты принесут группе Oasis больше денег, чем выступления за весь период 1990-х.

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Андрей Дубков