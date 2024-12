Эпоха возвращений

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Фото: Gregorio Borgia / AP Фото: Lo Sai Hung / AP Фото: Sacha Lecca / Rolling Stone / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Фото: Gregorio Borgia / AP Фото: Lo Sai Hung / AP Фото: Sacha Lecca / Rolling Stone / Getty Images

Сразу несколько знаковых певцов и групп второй половины XX века с большой помпой вернулись к широкой публике в 2024 году. Во-первых, о своем возвращении на сцену сообщила легендарная британская группа Oasis. Отношения между братьями Лиэмом и Ноэлом Галлахерами всегда были далеки от идеальных. Летом 2009 года Ноэл Галлахер официально заявил об уходе из группы, после чего в деятельности Oasis повисла пауза на целых 15 лет. Но в минувшем августе было объявлено, что в 2025 году группа даст 14 концертов в Великобритании и Ирландии.

Вскоре после сенсационных новостей от Oasis о воссоединении заявила американская группа Linkin Park. Место у микрофона, которое пустовало после самоубийства Честера Беннингтона в 2017 году, заняла девушка — Эмили Армстронг из группы Dead Sara. Новость шокировала большинство фанатов, однако Армстронг удалось быстро завоевать их симпатии.

Английская группа The Cure прервала паузу в звукозаписи, длившуюся 16 лет. Новый альбом «Songs of a Lost World» вышел в начале ноября и получил самые высокие оценки. Возможно, это был самый ожидаемый альбом нынешнего десятилетия, хотя, строго говоря, концертировать The Cure не переставали.

Вернулся на сцену Дэвид Гилмор, один из ключевых музыкантов почти 60-летней истории группы Pink Floyd, безусловный носитель ее ДНК. Альбом «Luck and Strange» стал увлекательной новой главой в истории «вселенной» Pink Floyd.

Новые альбомы Дэвида Гилмора, The Cure и Linkin Park заняли первое место в чартах Великобритании, там же оказался и дебютный альбом Oasis «Definitely Maybe» (1994), переизданный в 2024-м. В США и других странах эти альбомы стабильно входили в Top-10.