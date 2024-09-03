Oasis посреди скандала

Многочасовые очереди, резкий скачок цен и спекуляция. В Великобритании вспыхнул скандал из-за концертов группы Oasis. Восторг фанатов от воссоединения братьев Галлахеров сменился возмущением, пишет издание Variety. В минувшие выходные открылись продажи билетов на выступления британского коллектива, которые состоятся следующим летом. Легендарная группа распалась в 2009 году, неделю назад Лиам и Ноэль Галлахеры объявили о примирении и воссоединении Oasis. Билеты на все 17 концертов тура по Великобритании и Ирландии фанаты раскупили за десять часов. Многие онлайн-кассы перестали работать, не справившись с нагрузкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Yeung/File Photo, Reuters Фото: Paul Yeung/File Photo, Reuters

Поклонники провели часы в онлайн-очередях на сайтах-агрегаторах. Спустя время стоимость подскочила от 148 фунтов более чем в два раза, превысив 350 фунтов (это больше 40 тыс. руб.). Онлайн-кассы объяснили динамическое ценообразование повышенным спросом.

Причем сами сервисы поспешили снять с себя ответственность, рассказала корреспондент Sky News Элис Портер: «Прошедшие выходные были ужасно раздражающими для множества людей. Они провели часы в онлайн-очередях, в охоте за билетами на концерт, и вдруг цены молниеносно взлетают больше чем в два раза. Это динамическое ценообразование, которое зачастую определяется спросом. Такая практика в Штатах популярна, когда люди пытаются купить билеты на концерты каких-то известных групп. И вот сейчас это докатилось до Соединенного Королевства.

Большая часть сайтов-агрегаторов настаивает, что это не они назначают цены, это ответственность группы, менеджеров, агентов. А те, в свою очередь, защищают динамическое ценообразование. Но это вызывает растерянность у владельцев онлайн-касс и сервисов по продаже билетов».

Поклонники, желающие купить билеты по анонсированной изначально цене, направили жалобы в Управление по рекламным стандартам Великобритании. За выходные ведомство получило свыше 400 обращений. Кроме того, когда на официальных сайтах закончились билеты, фанаты обратились к сервисам по перепродаже. Цена на этих сайтах доходила до нескольких тысяч фунтов.

Продюсер компании-промоутера Ildar Bakeev Entertainment Ильдар Бакеев вовсе не считает подобную схему продаж мошенничеством: «Цены на билеты на концерты формируется организатором, который является по определению коммерсантом. Задача коммерсанта — заработать денег, но угадать такую цену, чтобы все билеты были проданы. Аншлаг — желание любого артиста.

То, что цены увеличиваются, это нормально, это закон рынка. Если есть спрос, значит, есть недостаток билетов, значит, цена будет расти. В динамическое ценообразование изначально закладывается такая стратегия.

Если перекупщики скупят большую часть билетов, пользуясь тем, что у них есть деньги, это, конечно, обидит фанатов, поэтому нужны какие-то методы, которые регулируют цену».

В министерстве культуры Великобритании пообещали проверить динамическое ценообразование на сайтах-агрегаторах. В том числе расследовать случаи мошенничества при перепродажах и обеспечить гражданам билеты по справедливым ценам.

Речь идет не о снижении стоимости, а о прозрачности ценообразования, считает руководитель исследований рынка Digital & Analogue Partners Александра Звягинцева: «Динамическое ценообразование — законный механизм, его не стараются регулировать. За исключением случаев, когда его применяет компания-монополист и использует какие-то непрозрачные алгоритмы внутри, которые вводят потребителей в заблуждение.

В данном случае в Великобритании хотят как раз повысить прозрачность для пользователей, чтобы они понимали, как образуются цены, чтобы у них было больше информации о том, какую цену они могут ждать в периоды повышающегося спроса. У регуляторов нет каких-то инструментов, чтобы заставить частные компании снижать цены на билеты.

Сам рынок билетов на музыкальные концерты конкурентный, тут государство не может вмешиваться и диктовать, какие устанавливать цены, поскольку это не продукт естественных монополий.

В России система работает похоже, то есть многие компании применяют динамическое ценообразование на авиа и ж/д билеты, на отели. Сам механизм является абсолютно законным, но государство за этим тоже следит, чтобы алгоритм был более прозрачным для пользователей, и не возникало ситуации, когда несколько компаний занимают весь рынок, и у них есть способ между собой сговариваться».

Как посчитали в Университете Бирмингема, за время тура по Великобритании и Ирландии братья Галлахеры заработают свыше 400 млн фунтов. Как подчеркивают британские СМИ, эти концерты принесут группе Oasis больше денег, чем выступления за весь период 1990-х.

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Анна Кулецкая