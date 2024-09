Худой реюнион лучше доброй ссоры

Брит-поп-группа Oasis воссоединится в 2025 году для нескольких стадионных концертов. Отношения между лидерами группы, братьями Лиамом и Ноэлом Галлахерами, далеки от идеальных, шансы на их воссоединение всегда оценивались очень низко. Продажи билетов стартуют 31 августа, но реюнион уже стал событием номер один в музыкальной индустрии Старого Света. Игорь Гаврилов следил за новостями Oasis, а заодно думал о том, какие еще воссоединения могли бы произвести подобный эффект.

Фото: Daniel Luna / AP Хотя бы временное преодоление взаимной отчужденности сулит Лиаму и Ноэлу Галлахерам многомиллионные прибыли

Манчестерцы Oasis — не просто знаменитая группа, но национальная гордость Великобритании. В 1990-е у них получилось написать песни, ставшие гимнами нескольких поколений. «Live Forever», «Some Might Say», «Cigarettes & Alcohol», «Supersonic», «Wonderwall», «Don’t Look Back in Anger», «Champagne Supernova» и другие песни Oasis поют в пабах и на футбольных стадионах, в караоке и на детских праздниках. В свои лучшие годы Oasis были олицетворением «новой английскости». С одной стороны, верность национальным традициям и прямое наследование The Beatles, с другой — образ хулиганов, далекий от привычной островной строгости и чопорности. Футбольные фаны и рейверы, студенты и старшеклассники, рабочие и бандиты — все считали их своими. Знаменитую «битву брит-попа» 1995 года они проиграли конкурентам из Blur (сингл Oasis «Roll with It» продавался хуже, чем «Country House» Blur), но на длинной дистанции Oasis оказались коммерчески более успешной группой.

Конфликты между братьями Галлахер продолжались на протяжении всей истории группы и тоже стали частью их образа, вошли в мемы и комические скетчи.

Летом 2009 года Ноэл Галлахер официально заявил об уходе из группы. Считается, что решение было принято после очередной ссоры, за кулисами концерта Oasis в Париже. Такое уже бывало раньше, но на этот раз пауза в деятельности группы повисла на 15 лет. Каждый из братьев развивал свои сольные проекты и ездил на гастроли, иногда исполняя песни Oasis. То и дело возникавшие слухи о воссоединении казались смехотворными. Слишком много резких слов было сказано, слишком глубока была пропасть.

Но 27 августа на официальных ресурсах Oasis было объявлено, что в 2025 году группа даст 14 концертов в Великобритании и Ирландии: «Пушки замолчали. Звезды сошлись. Великое ожидание закончилось. Приходите посмотреть. Это не покажут по телевизору». В Лондоне Oasis дадут пять концертов на стадионе Уэмбли вместимостью 90 тыс. человек. Есть планы относительно выступлений Oasis в Европе, но о них будет объявлено позже.

Oasis не собираются выступать на фестивалях. Тот факт, что группа выбрала сольные шоу, подтверждает снижение авторитета фестивалей под открытым небом как отрасли концертной индустрии. Сообщается, что каждый из братьев Галлахер заработает за этот тур более £50 млн. Ни один фестиваль им таких денег не принесет.

До концертов еще год, но фанаты уже обсуждают их программу.

Пока что Лиам Галлахер со своей группой продолжает гастролировать в рамках тура, посвященного 30-летию дебютного альбома Oasis «Definitely Maybe». Однако реюнион-тур Oasis охватит весь каталог группы.

Пока неизвестно, кто из музыкантов, прошедших через состав Oasis, выйдет на сцену вместе с помирившимися братьями. Да и в то, что они помирились окончательно, верят далеко не все. Об этом свидетельствуют вполне реальные ставки относительно того, когда Галлахеры поссорятся вновь. Музыкальные эксперты сайта MyBettingSites.co.uk считают, что братья разругаются еще до первого концерта, коэффициент вероятности такого развития событий — 7/1. На то, что Oasis распадется во время тура, ставят из расчета 20/1. Вероятность того, что во время одного из концертов братья подерутся прямо на сцене, оценивается в 12/1.

На свете существует критически мало групп такого масштаба, которые могут осуществить полноценный и прибыльный реюнион-тур. От The Beatles остались только двое.

The Rolling Stones без барабанщика Чарли Уоттса все же не совсем The Rolling Stones. Led Zeppelin в нынешнем веке сыграли только один концерт и больше не собираются. Pink Floyd раздирают непримиримые противоречия. Нет контакта между Ричи Блэкмором и участниками Deep Purple. В ABBA все живы, но свои обязанности участники квартета полностью переложили на аватары. Talking Heads готовы без устали рекламировать свои переиздания, но не собираются вместе играть, как и участники R.E.M. Возраст и застарелые обиды делают концерты невозможными, даже если музыканты, извините, живы. Так что возвращение Oasis — практически уникальный случай. Впрочем, писать вместе новую музыку братья Галлахер не собираются, и в лучшем случае нас ждет грандиозный тур с хоровым исполнением любимых песен.