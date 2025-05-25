Количество сбитых около Москвы БПЛА выросло до 12

Мэр Сергей Собянин сообщил, что за час вблизи Москвы сбили еще четыре беспилотника. Всего с начала ночи на подлете к городу уничтожили 12 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее восемь беспилотников сбили в районе аэродрома Мигалово в Тверской области. Губернатор Игорь Руденя уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 25 мая Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и отправку самолетов в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Работу также приостановил аэропорт Калуги.

Вечером 24 мая, по данным Минобороны, над территорией России сбили 95 беспилотников. Режим воздушной опасности действует в Ивановской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областях, а также подмосковном Жуковском.