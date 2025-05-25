В Москве приостановил работу четвертый аэропорт

Росавиация сообщила, что с 2:20 мск в аэропорту Шереметьево действуют ограничения на прием и отправку самолетов. За 20 минут до этого работу второй раз за ночь приостановили Домодедово и Жуковский. Аналогичные ограничения действуют и в аэропорту Внуково.

Позже Росавиация уточнила, что в 2:25 мск Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку самолетов. Через 10 минут работу возобновил и Шереметьево. Ограничения в аэропорту Внуково продолжают действовать.

Ранее на подлете к Москве сбили восемь беспилотников, сообщал мэр Сергей Собянин.