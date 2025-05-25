Над территорией России за четыре часа сбили 95 БПЛА

Минобороны России заявило, что с 20:00 24 мая до 0:00 25 мая силы ПВО уничтожили 95 беспилотников. Их перехватили над территориями восьми регионов.

Над Брянской областью уничтожены 30 беспилотников, еще 20 — над Белгородской. Над Курской областью сбили 17 БПЛА, над Орловской — 16, над Калужской — пять, над Тульской — четыре, над Москвой и Подмосковьем — два, над Крымом — один.

Мэр Москвы Сергей Собянин после полуночи сообщил, что на подлете к столице сбили еще четыре беспилотника. Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу.