Восемь беспилотников сбили над Тверской областью

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что силы ПВО уничтожили пять беспилотников в районе аэродрома Мигалово. Через 13 минут он уточнил, что сбиты еще три БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

С начала ночи 11 беспилотников сбили вблизи Москвы, сообщал мэр Сергей Собянин. Работу приостанавливали столичные аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. В настоящий момент ограничения на прием и отправку самолетов продолжают действовать только во Внуково.

Вечером 24 мая над восемью регионами России сбили 95 беспилотников, заявляло министерство обороны.