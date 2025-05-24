В Канне вернули электричество после диверсии

Электроснабжение в департаменте Франции Приморские Альпы, где сегодня проходит закрытие Каннского кинофестиваля, восстановлено. Об этом сообщил оператор системы электропередачи RTE в соцсети X.

Без электричества с утра 24 мая оставались 160 тыс. домов в Канне. Также отключение затронуло Каннский кинофестиваль — из-за аварии там прервали показ фильма франко-испанского режиссера Оливера Лаше «Сират». Электроснабжение на фестивале быстро вернули: технический директор Каннского фестиваля Кристоф Арну рассказал BFM TV, что площадка подключена к резервной системе электроснабжения.

В правоохранительных органах Франции считают, что причиной аварии в энергосистеме стал преднамеренный саботаж. В ночь с 23 на 24 мая в районе Канн произошел поджог одной из электроподстанций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсии лишили электричества Лазурный берег».