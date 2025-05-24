Диверсии лишили электричества Лазурный берег

Западная часть французского департамента Приморские Альпы оказалась в чрезвычайной ситуации в результате почти полного отключения электроэнергии. Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (11:00 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsaye / Anadolu / AFP Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsaye / Anadolu / AFP

По данным издания Nice-Matin, перебои в электроснабжении затронули множество коммун региона, включая Канн, где в это время проходил Каннский кинофестиваль. На момент публикации причины отключения остаются неизвестными, и восстановление электроснабжения еще не завершено.

Организаторы фестиваля и местные власти пока не сделали официальных заявлений относительно последствий инцидента. Церемония закрытия, намеченная на 19:00 (20:00 мск), пока не отменена.

Причиной отключения электроэнергии стала авария на высоковольтной линии электропередачи. Как сообщает FranceInfo со ссылкой на данные жандармерии, речь идет о преднамеренном саботаже.

В районе Канн произошел поджог одной из электроподстанций, что ослабило устойчивость электросети. Пожар вспыхнул ночью 24 мая и был потушен только к 06:30 (07:30 мск). Затем в департаменте Приморские Альпы был подпилен и обрушен пилон высоковольтной линии.

По информации жандармерии Приморских Альп, полученной France 3, среди диверсий, приведших к отключению электричества, «преднамеренный поджог высоковольтной подстанции» в коммуне Таннерон (департамент Вар). На месте аварий работают полицейские и эксперты.

История напоминает серию диверсий на железных дорогах Франции, проведенных накануне открытия Олимпийских игр в июле 2024 года. Тогда злоумышленники подожгли релейные шкафы, расположенные вдоль путей скоростных поездов, выкопали и перерезали кабели, управляющие связью, светофорами и стрелками.

Подробнее о кинофестивале этого года — в материале «Ъ» «Авторитетные травмы».

Алексей Тарханов, Париж

В 13:55 мск в материал были добавлены подробности о причинах отключения электроэнерегии.