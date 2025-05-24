Причиной блэкаута в Канне стал поджог одной из электростанций

Причиной отключения электроэнергии в западной части французского департамента Приморские Альпы, в том числе в Канне, стала авария на высоковольтной линии электропередачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsaye / Anadolu / AFP Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsaye / Anadolu / AFP

Как сообщает FranceInfo со ссылкой на данные жандармерии, речь идет о преднамеренном саботаже. В ночь с 23 на 24 мая в районе Канн произошел поджог одной из электроподстанций, что ослабило устойчивость электросети.

Пожар на трансформаторной подстанции вспыхнул ночью 24 мая и был потушен только к 6:30. Затем в департаменте Приморские Альпы был подпилен и обрушен пилон высоковольтной линии.

По информации жандармерии Альп-Маритим, полученной France 3, среди диверсий, приведших к отключению электричества, «преднамеренный поджог высоковольтной подстанции» в коммуне Таннерон (департамент Вар).

На месте аварий работают полицейские и эксперты.

История напоминает серию диверсий на железных дорогах Франции, проведенных накануне открытия Олимпийских игр в июле 2024 года. Тогда злоумышленники подожгли релейные шкафы, расположенные вдоль путей скоростных поездов, выкопали и перерезали кабели, управляющие связью, светофорами и стрелками.

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Алексей Тарханов, Париж