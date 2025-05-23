Орбан обвинил Украину в шпионаже и оказании давления на народ Венгрии

Украина осуществляет активную шпионскую деятельность на территории Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Целью Украины может быть влияние на общественное мнение Венгрии в пользу вступления Украины в ЕС»,— сказал глава венгерского правительства в эфире радиостанции Kossuth (цитата по Magyar Hirlap).

По словам господина Орбана, венгерские спецслужбы были готовы к возможной кампании по дезинформации со стороны Украины. Однако власти Венгрии не ожидали, что национальная пресса и часть оппозиции будут способствовать действиям Киева. Премьер подчеркнул, что политическая оппозиция Венгрии (партия «Тиса») не отрицает связь с украинскими властями. По мнению господина Орбана, венгерский народ подтвердит негативную позицию правительства насчет вступления Украины в ЕС.

13 мая Виктор Орбан утверждал, что украинские спецслужбы начали операцию по срыву венгерского референдума о вступлении Киева в ЕС. Общенациональный опрос стартовал в Венгрии в апреле, анкеты рассылались по почте. Сам премьер-министр проголосовал против членства Украины в Евросоюзе. Итоги опроса планируют подвести в июне, далее — направить в Брюссель.

О мерах венгерских властей по борьбе с иностранным влиянием — в материале «Ъ» «Венгрия обзаведется своими иноагентами».

Елизавета Шмакова