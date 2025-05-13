Орбан: спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии

Украинские спецслужбы начали операцию по срыву венгерского референдума о вступлении Киева в ЕС, сообщил премьер-министр Виктор Орбан. Он добавил, что политическая оппозиция Венгрии (партия «Тиса») также под руководством СБУ пыталась дискредитировать вооруженные силы страны.

«Я созвал его (заседание Совета обороны.—"Ъ"), потому что в последние дни против Венгрии была предпринята беспрецедентная атака спецслужб. Украина предприняла скоординированную клеветническую акцию против Венгрии, чтобы заблокировать нашу инициативу по голосованию по вопросу о членстве в ЕС»,— заявил господин Орбан. Премьер-министр опубликовал обращение в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Несмотря на попытки помешать проведению референдума, он состоится, и граждане Венгрии смогут сделать свой выбор, подчеркнул премьер-министр. «Голосование состоится, потому что ни Брюссель, ни Киев не могут решать за нас этот вопрос»,— заключил Виктор Орбан.

В конце апреля премьер Орбан сам поучаствовал в общенациональном опросе о членстве Украины в Евросоюзе. Он проголосовал против вступления Киева в объединение. Итоги опроса планируется подвести в июне и направить в Брюссель.