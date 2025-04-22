Орбан проголосовал на референдуме против вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в общенациональном опросе о членстве Украины в ЕС. Он проголосовал против вступления Киева в сообщество. Об этом господин Орбан сообщил в своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), приложив фотографию заполненного бюллетеня с отметкой «нет» в соответствующей графе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Marton Monus / Reuters Виктор Орбан

Фото: Marton Monus / Reuters

Всеобщий референдум стартовал 14 апреля 2025 года, анкеты рассылались по почте. Вопрос голосования сводится к поддержке или неприятию членства Украины в ЕС. Итоги опроса планируют подвести в июне и направить в Брюссель.

В своем сообщении Виктор Орбан подчеркнул: «Брюссель и партия "Тиса" поддерживают членство Украины в ЕС. Это разрушило бы венгерскую экономику. Не позволим без нас принять решение о нашем будущем»,— отметил он.

В марте Виктор Орбан заявил, что страны ЕС намерены предложить Украине членство в объединении в обмен на продолжение боевых действий против России. Венгерские депутаты оценили потенциальные затраты на интеграцию страны в €2,5 трлн. В феврале Венгрия наложила вето на начало первого этапа переговоров о вступлении Украины в ЕС. Господин Орбан считает, что ускоренное принятие Украины может спровоцировать «бесконечную войну».

О позиции венгерских властей — в материале «Ъ FM» «Евросоюз идет в обход».