Венгрия обзаведется своими иноагентами

Парламент Венгрии во вторник приступил к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Этот шаг — продолжение политики премьер-министра Виктора Орбана по ограничению влияния неправительственных СМИ и НКО, которые он обвиняет во враждебной деятельности. Оппозиция и правозащитники подвергли подготовленный документ жесткой критике, сочтя его аналогом российского закона об иноагентах. В воскресенье тысячи венгров вышли на улицы Будапешта, чтобы выразить несогласие с новыми мерами. Однако сомнений в том, что законопроект пройдет через парламент, ни у кого нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парламент Венгрии во время голосования по выходу страны из Международного уголовного суда

Фото: Marton Monus / Reuters Парламент Венгрии во время голосования по выходу страны из Международного уголовного суда

Фото: Marton Monus / Reuters

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» еще 13 мая был внесен в парламент партией премьер-министра Виктора Орбана «Фидес». Предполагается, что инициатива существенно расширит полномочия Управления по защите суверенитета Венгрии и позволит ему ужесточить контроль за деятельностью СМИ и НКО. Управление создаст специальный реестр организаций, которые «угрожают суверенитету Венгрии, используя иностранное финансирование для влияния на общественную жизнь». Бюджет таких организаций будет находиться под строгим наблюдением. Им потребуется специальное разрешение для получения средств из-за рубежа. За несанкционированное принятие иностранной помощи предусмотрены штрафы в 25-кратном размере от суммы денежного перевода. При невыплате штрафа в течение 15 дней организация может быть закрыта.

Эта законодательная инициатива напрямую связана с мартовским обещанием премьера Орбана начать борьбу с оппозиционно настроенной «теневой армией».

На митинге в честь Национального дня Венгрии он пригрозил взяться за журналистов, НКО, политиков и судей, получающих финансирование из-за рубежа. «После сегодняшних празднеств наступит большая пасхальная уборка, потому что клопы пережили зиму»,— сказал тогда господин Орбан. Впрочем, «крестовый поход» против иностранного влияния венгерский премьер начал гораздо раньше. В декабре 2023 года был принят закон, запрещающий политическим партиям получать финансирование из-за рубежа. Для нарушителей предусмотрена уголовная ответственность — тюремное заключение сроком до трех лет.

Новый законопроект подвергся резкой критике как внутри Венгрии, так и за ее пределами. Первым отреагировал лидер главной оппозиционной партии страны «Тиса» Петер Мадьяр, который заявил, что правительство Орбана «перешло черту». «Они это делают не случайно. Они в ужасе, они видят, что “Тиса” лидирует уже не на 5%, а намного больше. Если бы выборы проходили сейчас (а не в 2026 году, как запланировано.— “Ъ”), “Тиса” победила бы с перевесом в две трети голосов»,— сказал политик (последний опрос от компании Median показал 37% поддержки партии Орбана против 46% у «Тисы»). А председатель партии «Моментум» Мартон Томпош предупредил, что с помощью законопроекта правительство может закрыть все независимые венгерские СМИ и НКО.

Более 60 венгерских СМИ, аналитических центров и правозащитных организаций выпустили совместное заявление с осуждением законопроекта, сравнив его с российским законом об иноагентах.

Комитет защиты журналистов опубликовал отдельное заявление, в котором призвал лидеров стран ЕС недвусмысленно осудить «законопроект в российском стиле». Официальной реакции от Брюсселя пока не последовало, но Европейский экономический и социальный комитет выразил «глубокую обеспокоенность» законопроектом, указав на размытые формулировки. В консультативном органе ЕС отметили, что инициатива «Фидеса» содержит практики, несовместимые с основополагающими ценностями ЕС.

В воскресенье более 10 тыс. человек вышли на площадь у здания венгерского парламента в центре Будапешта, чтобы выразить несогласие с законопроектом. Между тем представитель правительства страны Золтан Ковач встал на защиту предложенных мер, назвав их необходимыми для защиты суверенитета Венгрии.

Так или иначе, закон «О прозрачности иностранного влияния» будет принят в ближайшие дни. Сомнений в этом нет ни у правящей партии, ни у оппозиции. «Фидес» имеет две трети мест в парламенте, а значит, одобрение инициативы не встретит препятствий.

За этим, вероятно, последует усиление давления на гражданское общество и СМИ, что в «Фидесе» рассматривают как необходимую меру перед выборами 2026 года. Но поможет ли закручивание гаек властям, неясно, поскольку новый закон непременно подогреет давнюю вражду с Брюсселем. Не исключено, что в Еврокомиссии инициируют новое разбирательство по нарушению Венгрией европейского законодательства и предложат заморозку финансовой помощи в рамках бюджета ЕС.

Вероника Вишнякова