Минобороны: за ночь над регионами Черноземья сбито 24 беспилотника

В течение прошедшей ночи с 20:00 22 мая до 07:35 23 мая дежурные средства ПВО ликвидировали 112 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ, сообщили в Минобороны. Из них 24 было сбито над областями Черноземья: 11 над Курской, восемь над Орловской, три над Белгородской и по одному над Воронежской и Липецкой.

В Курской области за это время ракетная угроза объявлялась пять раз — с 21:12 до 21:22, с 21:49 до 21:51, с 22:12 до 22:17, с 6:59 до 7:05 и с 7:11 до 7:16. Угроза атаки БПЛА была объявлена 20 мая в 20:21 и действовала до 6:22 23 мая. Врио губернатора Александр Хинштейн не комментировал ночные удары дронами, однако в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавший от атаки БПЛА днем ранее глава Беловского района Николай Волобуев был доставлен в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО). Кроме того, он рассказал, что количество пострадавших от ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков не сообщал о последствиях ночных налетов БПЛА. Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Управление МЧС по Белгородской области сообщало об опасности атаки БПЛА в Грайворонском округе 22 мая в 16:42, отбой опасности БПЛА во всем регионе был объявлен в 6:16 23 мая. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не прокомментировал ночные атаки.

В Липецкой области угрозу атаки БПЛА объявили с 1:13 до 6:16 23 мая. В 2:19 губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что обломки БПЛА упали в промышленной зоне в Ельце, вызвав возгорание. В результате инцидента пострадало восемь человек, было повреждено 20 квартир.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова