Количество раненных при ракетном ударе по курскому Льгову выросло до 16

До 16 выросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Льгову Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Изначально сообщалось о 12 раненых.

14 человек, в том числе двое детей, находятся в Курской областной больнице. Четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии. Двое отпущены на амбулаторное лечение: они получили легкие ссадины.

По последним данным, повреждены 30 частных домов, в 26 квартирах трех МКД выбиты окна. Разрушения установлены в двух магазинах, на автомойке, в ремонте нуждаются 14 легковых и девять грузовых автомобилей. По словам господина Хинштейна, восстановление жилья, в том числе замена стеклопакетов, начнется уже сегодня.

Алина Морозова