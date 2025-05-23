В результате удара дрона по промзоне липецкого Ельца пострадали восемь человек

Ночью 23 мая украинский БПЛА упал в промзоне Ельца, в результате падения и последовавшего пожара пострадали восемь человек. Об этом рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь.

«В интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности»,— уточнил глава региона.

По информации Игоря Артамонова обломки БПЛА также упали на крышу жилого дома. Жильцов эвакуировали, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте происшествия работают взрывотехники, экстренные службы. Первый замгубернатора Александр Рябченко вместе с и.о. мэра Ельца Вячеславом Жабиным оценивают обстановку, ущерб, общаются с жителями. По предварительным данным, различные повреждения установлены в 20 квартирах, необходимо восстановить крышу и окна.

По сообщению Минобороны, за ночь с 22 на 23 мая дежурными средствами ПВО над регионами России были уничтожены и перехвачены 112 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе один над Липецкой областью.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова