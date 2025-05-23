Раненого после атаки ВСУ главу района Курской области доставили в Москву

Главу Беловского района Курской области Николая Волобуева доставили в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее автомобиль господина Волобуева атаковал беспилотник ВСУ.

В результате атаки БПЛА Николай Волобуев получил минно-взрывную травму, а также перелом костей таза и руки. «Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции. Далее предстоит реабилитация, которую первое время он будет проходить здесь (в Москве — “Ъ)»,— написал Александр Хинштейн.

По словам главы Курской области, это четвертый раз, когда Николай Волобуев попадает под удар ВСУ. В конце марта он был контужен, когда развозил хлеб мирным жителям.