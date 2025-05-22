WSJ: Трамп отверг идею Европы о безусловном прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами заявил, что он не согласен со стремлением Европы к «безусловному прекращению огня», пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их словам, в связи с этим лидеры ЕС согласились отказаться от такой постановки вопроса.

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 19 мая. После этого американский президент созвонился с лидерами Украины, Италии, Франции, Германии, Финляндии и Еврокомиссии. Как утверждают источники WSJ, американский президент в этом разговоре заявил о неготовности Владимира Путина остановить боевые действия на Украине, «поскольку он считает, что побеждает».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что публикации западных СМИ о содержании телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа контрастируют с информацией, имеющейся у Кремля.

Источники Axios сообщали, что премьер Италии Джорджа Мелони спросила Дональда Трампа, почему нельзя прекратить огонь за две недели до переговоров Москвы и Киева, в то время как канцлер ФРГ Фридрих Мерц поинтересовался, на какие уступки готова пойти Россия. В ответ, по данным издания, президент США сказал, что Владимир Путин представит «мирный меморандум» с условиями прекращения огня.

О контактах России и США — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Лусине Баласян