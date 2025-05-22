Песков прокомментировал публикации СМИ о разговоре Трампа и Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ о содержании телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа контрастируют с информацией, имеющейся у Кремля. При этом господин Песков подчеркнул, что Россия не знает, о чем американский президент разговаривал с европейскими коллегами после переговоров с российским коллегой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Смотрите, мы знаем, что Трамп заявил Путину. Мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. Мы знаем официальное заявление президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 19 мая. После этого американский президент созвонился с лидерами Украины, Италии, Франции, Германии, Финляндии, Польши и Еврокомиссии. Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на три источника сообщила, что господин Трамп в этом разговоре заявил о неготовности Владимира Путина остановить боевые действия на Украине, «поскольку он считает, что побеждает».

Подробнее — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Лусине Баласян