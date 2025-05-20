Axios: Трамп сказал европейским лидерам, что против введения санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным сообщил европейским коллегам, что выступает против введения дополнительных санкций против России. Об этом пишет Axios со ссылкой три источника. По их словам, господин Трамп также убеждал союзников, что российский президент согласился немедленно начать переговоры о прекращении огня на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также президентами Франции Эмманюэлем Макроном и Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам источников, Джорджа Мелони спросила, почему нельзя прекратить огонь за две недели до переговоров Москвы и Киева, в то время как Фридрих Мерц спросил, на какие уступки готова пойти Россия, сообщили источники Axios. По их словам, Дональд Трамп сказал, что Владимир Путин представит «мирный меморандум» с условиями прекращения огня. При этом по словам источника, американский лидер заверил, что попросил российского коллегу представить условия, с «которыми могут согласиться».

19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, он продлился более двух часов. Лидеры обсудили в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Господин Путин назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил американского президента за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом.

Подробнее о разговоре — в материале спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Поздравленье — мать ученья».

Лусине Баласян