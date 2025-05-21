В результате удара дрона по машине в Белгородской области ранен человек

В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области дрон атаковал автомобиль, в результате ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавший сам обратился в скорую, медики диагностировали у него контузию и баротравму. Сейчас его везут в горбольницу №2 Белгорода. В том же селе еще два дрона ударили по стоянке коммерческого объекта по частному дому. В результате повреждены три машины, посечен забор, выбиты окна в доме, но о пострадавших пока не сообщалось.

Чуть ранее глава региона сообщал, что ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Над Белгородским районом система ПВО сбила дрон. В поселке Разумное обломки повредили входные группы социального и коммерческого объектов, легковой автомобиль и ЛЭП.

Село Двулучное Валуйского округа атаковали два БПЛА. От удара одного из них повреждено остекление в административном здании. Также частичные разрушения установлены в хозпостройке, поврежден находящийся внутри трактор. В результате атаки второго беспилотника поврежден инфраструктурный объект связи. В Борисовском районе в селе Зозули один FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома — были повреждены гараж, летняя кухня и автомобиль. На другой улице от удара второго БПЛА загорелась хозпостройка, возгорание уже потушили.

Село Вознесеновка Шебекинского округа дважды подверглось обстрелу. Один дом полностью разрушен, еще два получили повреждения. Также повреждены три надворные постройки и газовая труба, утечку газа уже устранили. Кроме того, перебита лЛЭП — временно без света остаются жители одной из улиц.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова